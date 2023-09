VIDÉO - Corse : ces magnifiques endroits accessibles que par la mer

Le bateau est, pour de nombreux touristes, le seul moyen de découvrir ces trésors inaccessibles par la terre. À bord d’un navire de croisière, une centaine de passagers, encore en vacances, vont faire le tour de l’île en une semaine. Stéphane, le commissaire de croisière, s’assure que les vacances soient réussies. Il s’occupe de tout, mais surtout de l’accueil des passagers et des aléas d’un voyage en mer. Cette fois-ci, impossible de débarquer à Bonifacio, comme c’était prévu. Un imprévu et une chance pour les lève-tôt de la croisière. À 6h30, les passagers sont seuls à admirer les falaises blanches de Bonifacio. "On manque de mots. Le vocabulaire n’est pas assez riche, alors on se tait", témoigne dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article, un vacancier émerveillé.

Un paysage indescriptible mais fragile. Si ce bateau ne transporte qu’une centaine de passagers, il fonctionne tout de même au diesel. La compagnie prévoit de passer au gaz naturel ou à l’hydrogène vert en 2025.