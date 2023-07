REPORTAGE - Grands départs : avec les vacanciers sur l'autoroute du soleil

À la pompe, sur l'autoroute, les prix s'envolent. Certains choisissent de ne faire qu'un demi plein d'essence. "On sort de l'autoroute pour faire le plein en général", nous confie un automobiliste en souriant, "c'est 10 centimes moins cher, et je préfère les mettre dans autre chose, dans les glaces". Juste après Mâcon, en direction de Lyon, c'est enfin le soleil... et les tout premiers ralentissements. Le trafic est plus dense. Il nous reste 350 km pour atteindre Aix-en-Provence, tant que la circulation le permet.