REPORTAGE - Italie : Burrata, oliviers et carrelet... le meilleur des Pouilles

Trani est une ville connue pour sa cathédrale protégée par l'Unesco, un campanile face à la mer. De plus, le castel del Monte est devenu un symbole de l'Italie et l'un de ses plus grands mystères. Ce serait un temple du savoir et des plaisirs. En outre, les Pouilles sont l'une des régions les plus importantes dans la production d'huile d'olive.

"C'est un arbre qui représente tout pour nous. Vital, non seulement parce qu'il nous fait vivre mais aussi parce que c'est notre histoire, notre tradition, notre culture. L'olivier, c'est un peu notre fiancé des champs, nous devons en prendre soin", explique dans la vidéo en tête de cet article, Tommaso Loiodice, propriétaire d'une oliveraie et président des producteurs "UNAPOL" Pouilles. Il y existe 500 variétés d'oliviers différentes et quelques spécimens remarquables : un arbre tortueux a près de 1000 ans.