REPORTAGE - Italie : découvrez les trésors de l'île de Ponza

L’île de Ponza est à plus de deux heures en ferry du continent. C'est le lieu idéal pour des plongeons dans une eau turquoise, bleu marine, ou vert émeraude, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Sur l’île, les différents types de roches donnent des couleurs à la mer. Avec Vitaliano Feola, un guide très populaire, un groupe de jeunes hommes se retrouve au bord d’un des sites les plus spectaculaires de l’île : les grottes de Pilate. Elles ont été creusées par des esclaves dans les falaises, il y a 2000 ans.