REPORTAGE - La plage d'Étretat, joyau menacé du littoral français

Impossible de résister. Venir à Étretat, sans prendre une seule photo relève d'un défi digne Tom Cruise dans Mission : Impossible. Si Étretat est une commune de Seine-Maritime qui abritait historiquement un petit village de pêche, la cité est aujourd'hui mondialement connue pour sa mythique falaise de craie. Chaque année, le petit village de 1230 habitants voit défiler environ 1,5 million de touristes.

Cette perle de la côte d'Albâtre a connu un regain d'intérêt après avoir fait partie de l'intrigue de la série à succès de Netflix, Lupin, où Omar Sy incarne un gentleman cambrioleur. Rien qu'en période estivale, plus de 7000 personnes visitent chaque jour la commune et arpentent les iconiques sentiers au sommet des falaises connues du monde entier. "Grande émotion", "souvenir d'école", "rêve" d'une vie... Chacun a ses raisons de venir voir les richesses de cette commune.

Les touristes sont quasiment unanimes : se rendre à Étretat est une expérience "inoubliable". Et pourtant. À chaque vague, la Manche grignote inexorablement la monumentale falaise. Selon une estimation de la préfecture, elle perd une vingtaine de centimètres par an. Par sécurité, une partie des sentiers a d'ores et déjà été condamnée par la municipalité.