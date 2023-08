VIDÉO - Les Asturies : ce paradis vert sur la côte sauvage de l'Espagne

Mais l'homme et le requin ne sont pas les prédateurs les plus impressionnants à avoir vécu sur les Falaises de Terenes. Plus de 600 empreintes historiques ont été découvertes sur ce littoral qu'on appelle aujourd'hui la "Côte des Dinosaures". Si vous voulez contempler les traces de ce monde perdu, il vous faudra toutefois patienter jusqu'à marée basse. Cette côte encore sauvage et mystérieuse ne dévoile pas si facilement ses trésors les plus anciens.