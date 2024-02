REPORTAGE - Mégalithes du Morbihan : découvrez le mystérieux Cairn de Gavrinis, un chef-d'œuvre de la Préhistoire

La France a officiellement déposé le dossier d’inscription à l’UNESCO des mégalithes du Morbihan. Moins connu que Carnac, le site de Gavrinis est l’une des toutes premières architectures monumentales de l’humanité. TF1 vous invite à entrer dans ce Cairn plusieurs fois millénaire, qui n'a pas encore livré tous ses secrets.

Ce samedi 10 février, c’est un bateau qu’il faut pour rejoindre l'île de Gavrinis, à l’entrée du golfe du Morbihan. Braver le courant et atteindre la petite île de 30 hectares, où il y a 6.000 ans, on se rendait à pied. Sur un point haut, qui servait sans doute de vigie à ses occupants, des archéologues ont fouillé ce monticule de pierres dès 1835. Ils y ont découvert le plus fascinant des mégalithes du Morbihan, le Cairn de Gavrinis, qu'on peut admirer dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Des gravures uniques au monde

Le décor de cercles, de courbes, de lignes, gravé dans la pierre il y a plus de 4.000 ans, est unique au monde. Un peu plus loin, une dalle bien mystérieuse, qui forme comme deux poignées, dont on ignore la fonction. Et les mystères ne s'arrêtent pas là : dans la chambre funéraire, il y a la fameuse dalle de couverture, dont on retrouve un autre exemple à Locmariaquer. Une seule et même dalle, pesant des dizaines de tonnes, débitée et transportée sur des kilomètres, un vrai tour de force.

Exceptionnellement, notre équipe a été autorisée à descendre sur le dessus de la dalle. C’est là que les archéologues ont percé le mystère, en découvrant, sous la lumière d’une lampe torche, des gravures d’animaux. Surtout, ils ont fait le rapprochement de ces cornes incomplètes avec celles du dolmen de Locmariaquer. Une troisième partie manque à ce chef-d'œuvre de la préhistoire.

Retrouvez l'intégralité du reportage de TF1 à Gavrinis, dans la vidéo en tête de cet article.