REPORTAGE - République tchèque : en voyage dans la vallée du cristal de Bohême

C'est une habitude ici. Un mètre de neige est tombé ce matin-là sur la Bohême du nord, que l'on découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Au cœur de ces collines boisées, la lumière n'apparaît que lorsque les nuages se laissent transpercer, mais qu'importe, partout une richesse illumine cette route : le cristal de Bohême.

Notre route se doit de débuter dans la forêt pour comprendre pourquoi du cristal a été fabriqué ici dès le XIIIᵉ siècle. Du sable pur, mais aussi partout du bois et de l'eau. On a au même endroit les trois éléments de base indispensables à la production du cristal.

Sur cette route d'une centaine de kilomètres, une trentaine de cristalleries se succèdent. Et nous sommes attendus dans un petit village, pour rencontrer un artiste : Jiri Pacinek, le maître des lieux. Dans ses fours à 1300 °C, il y a de la pâte de cristal. Le verrier extrait ce noyau incandescent qu'il va modeler avec un moule en bois. Quelques minutes plus tard, c'est au tour du maître Pacinek de rentrer en action. D'une main experte, il va donner sa forme à l'objet et assembler les éléments.

