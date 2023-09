REPORTAGE - Seychelles : dans la vallée de Mai, découvrez la forêt des "coco-fesses"

Au sol, c'est un enchevêtrement de racines de lianes et de feuilles mortes. Lorsqu'on lève les yeux, on distingue le plus célèbre des palmiers des Seychelles : le Coco de Mer. L'arbre, d'une trentaine de mètres, a plus de trois siècles. Particularité, c'est un mâle en pleine santé, avec les fleurs jaunes du pollen. Pour féconder l'arbre femelle, le transporteur est inattendu : un lézard vert, le gecko.