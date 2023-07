REPORTAGE - Sur la route du soleil, les bienfaits d'une pause (sucrée) à Montélimar

TF1 vous emmène dans le Sud pour voir la vie... en mauve. Pour notre bon plan, survolons d’abord une forteresse du XIIᵉ siècle qui domine la ville de Montélimar, et lui a donné son nom : le château des Adhémar. Tracy Ducroz, médiatrice, nous raconte son histoire dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Chez les Adhémar, c’était chambre à part, mais ce qui fera le bonheur des plus petits se trouve à l’intérieur. Entrée gratuite pour eux, et en prime, une vingtaine de jeux pour apprendre à manier l’épée, se prendre pour une princesse ou un roi et refaire la façade du château à leur guise.