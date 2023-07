REPORTAGE - Surtourisme : face à l'affluence, la Corse restreint l'accès aux rivières

Sur de nombreux points très prisés de l'île, des solutions sont mises en place pour tenter d'endiguer la surfréquentation, qui met en danger les sites. Dans le massif des aiguilles de Bavella, soumis à un fort risque incendie, des aménagements et des parkings obligatoires permettent désormais de gérer le flux des vacanciers. D’autres sites remarquables sur l’île bénéficient déjà de ce type d'aménagements, mais l’office de l’environnement de la Corse veut aller plus loin. Pour les îles Lavezzi, des quotas sont actés et seront normalement mis en place dès 2024.