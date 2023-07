REPORTAGE - Voyage : découvrez les trésors secrets de la Martinique

C'est à bord d'une yole ronde, le bateau traditionnel de la Martinique, que nous partons jusqu'à un autre trésor : le rocher du Diamant. Une île déserte de présence humaine, et une fierté locale. Mais le plus important se trouve sous l'eau : une forêt de gorgones, où se nichent des éponges géantes en forme d'amphores, des murènes ou des langoustes royales. Un écosystème préservé des pêcheurs et des plongeurs par sa situation géographique, que vous pouvez découvrir dans la vidéo en tête de cet article.