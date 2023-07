REPORTAGE - Vacances : simple et pas cher, le camping municipal fait (plus que) de la résistance

Plus au sud, on trouve le camping municipal de Quiberon (Morbihan). La ville avait failli le céder à un groupe privé, mais a finalement fait machine arrière. Une bonne nouvelle pour ses habitués, très attachés au camping "à l'ancienne". En reprenant cet équipement, la mairie souhaite offrir un camping accessible au plus grand nombre. Un million d'euros a été ainsi investi pour la rénovation.