REPORTAGE - Voyage : à bord d'une 2CV électrique sur les routes de l'arrière-pays provençal

C'est parti pour deux heures de balade ferroviaire, à peine plus lent que notre 2CV. Fabrice, employé du vélorail et passionné par son histoire, nous accompagne. Ces tunnels, ces ponts et ces viaducs ont été construits au XIXe siècle. À ce jour, cette voie pleine de charme au cœur de la Provence verte fait le bonheur des touristes.