REPORTAGE - Voyage au pays des Vikings : la magie des fjords de Norvège

Mille ans après l'époque des Vikings, au bout du fjord, à Gudvangen, on trouve des Vikings des temps modernes. Une Française, Marie Stalheim, y joue les rôles d'une guerrière et d'une cuisinière, dans une reconstitution d'époque. Ce village est situé au bout d'une rivière, qui comme de nombreuses autres, se jettent dans les fjords. En remontant l'une d'elles, on arrive au paisible et immense Hardangerfjord, surnommé "le verger de la Norvège".

Karin Valland, agricultrice à Norheimsund, a 8.500 pommiers à tailler. Son mari, dont la famille vit ici depuis 150 ans, affirme qu'ils peuvent avoir 10 °C aujourd'hui et -5 °C demain. Le couple profite du moindre rayon de soleil pour déguster le cidre qu'il produit sur les rives du Hardangerfjord, le deuxième plus grand du pays.