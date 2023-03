REPORTAGE - Week-end au Mont-Saint-Michel : visitez la huitième merveille (officieuse) du monde

Considéré (par certains) comme la huitième merveille du monde, le mont Saint-Michel semble posé sur la mer. Ses remparts le protègent de l’usure du temps, et du va-et-vient des marées. Nombreux sont les mystères et les légendes qui planent sur cette cité millénaire. Tout en haut du mont se trouve l’un de ses joyaux, son abbaye, le monument le plus visité de France. Pour s'y rendre, on doit en passer par une ascension de 282 marches, qu'a effectuée une équipe de TF1 pour le reportage en tête de cet article.