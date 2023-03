REPORTAGE - Voyage : aventurez-vous à la recherche de la source de l'Elbe

Pour s'engager dans un paysage congelé, il vaut mieux être chaudement vêtu, et parfaitement équipé. Entre les épicéas se trouve une cascade, la plus haute du parc. Une chute d'eau de dix mètres qui donne envie de s'approcher, mais avec prudence. Notre objectif est de rejoindre un refuge près des sources de l'Elbe, à huit heures de marche et de glisse. Notre guide semble avant tout tourmenté par les changements climatiques, comme il l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Sur le chemin, on descend, on monte, et on s'accorde une pause chez Krakonoš, le géant protecteur du parc.