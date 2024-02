REPORTAGE - Les temples d'Angkor, une merveille du monde menacée par le tourisme de masse

Les temples d'Angkor, au Cambodge, ont été bâtis quelques décennies seulement avant Notre-Dame de Paris. 900 ans plus tard, ils sont miraculeusement conservés. Mais les effets du tourisme de masse, principalement depuis la Chine, inquiète les autorités.

Aux premières lueurs du jour, les cimes du temple d'Angkor Vat se détachent dans la forêt cambodgienne, laissant peu à peu apparaitre l'étendue de sa splendeur. Une vision féérique que des milliers de touristes viennent admirer chaque matin.

Angkor, parc archéologique de 400 kilomètres carrés, ancienne capitale de l'empire Khmer. Des centaines de temples, ornés de sculptures et de bas-relief, construits entre les 9ᵉ et 11ᵉ siècle, puis abandonnés à la jungle. Pour en percer tous les mystères, un groupe de francophone a fait appel à un guide qui y a grandi.

Un peu plus loin, le temple de Ta Prohm, symbiose parfaite entre la nature et la main de l'homme. Un équilibre fragile, mis en péril par les milliers de visiteurs qui déambulent entre les structures. Alors, le gouvernement a fait de la protection du site sa priorité. Des travaux de restauration sont en cours pour essayer de consolider les fondations du monument. La restauration de ce temple nécessite pas moins de 50 ouvriers et un an de travaux.

Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.