REPORTAGE - Voyage en Albanie : de l'enfer de la dictature au paradis pour touristes

Les touristes français sont particulièrement ciblés par les agences de voyage locales. Partout où l'on va, on aperçoit des chantiers, des routes, des maisons en construction ou en rénovation. Mais ces derniers temps, les investisseurs du secteur ont les yeux rivés sur un autre chantier, plus massif encore : celui du deuxième aéroport international, plus proche de la côte que celui de la capitale Tirana – et donc, plus attractif pour le tourisme balnéaire.

