REPORTAGE - Voyage en Corse : à Capo di Feno, même les smartphones déconnectent

La plage du bout du monde, comme on l'appelle parfois, a longtemps été gardée secrète par les Ajacciens. Entre mer et maquis, Capo pour les intimes, est un site classé paysage remarquable. Il faut se lever tôt pour avoir la chance de rencontrer Sébastien Ziller et ses ânes, qui viennent nettoyer le sable. Il n'y a pas de machines ici, on laisse la nature reprendre ses droits à son rythme, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus.