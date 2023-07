REPORTAGE - Voyage gastronomique en Espagne, au-delà du chorizo et de la paella

La sangria s'accompagne volontiers de quelques pistaches, autre spécialité du pays. Et c'est en plein centre de l'Espagne, sur les plaines arides de la Mancha, qu'elles sont cultivées. Et pourtant, l'arbre arrive à maintenir de l'humidité dans ses feuilles et supporte parfaitement la sécheresse. Il y a quelques années, Isidro Dial Del Campo, cultivait des céréales, mais aujourd'hui la pistache est une valeur plus sûre et plus rentable aussi. Vendue entre sept et dix euros le kilo, sa production a été multipliée par dix, sur la dernière décennie.