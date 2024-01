REPORTAGE - Week-end en Italie : à la découverte de Bergame, la belle de Lombardie

Direction la ville où a été inventée la glace à la stracciatella, délicieux mélange de crème fraîche et de copeaux de chocolats. Certains n'hésitent pas à traverser la planète pour la goûter à Bergame, en Italie.

Perchée sur une colline, Bergame défie le ciel avec ses tours et ses campaniles. Difficile de ne pas tomber sous son charme. Stendhal l'a même décrite comme le plus bel endroit de la terre. Selon la guide Tosca Rossi, la ville est divisée entre cité haute et cité basse. La première est le cœur historique de la cité italienne. Pour y monter, il est possible d'emprunter, depuis la fin du 19e siècle, un funiculaire qui relie Bergame basse à Bergame haute. Il passe de 272 à 356 mètres en deux minutes et 40 secondes précisément.

Comme souvent en Italie, parcourir les rues vaut une leçon d'histoire, particulièrement quand on scrute les façades. De son allégeance à la république de Venise, Bergame a conservé de nombreux vestiges, certains monumentaux, comme ses murs d'enceinte qui ont obtenu la reconnaissance de l'Unesco. Des édifices qu'il est possible de parcourir à pied, pour 5,8 km de balade, idéale pour admirer la ville haute et la vue époustouflante sur la cité en contrebas. Une ville comme on n'en voit qu'en Italie à découvrir dans le reportage en tête de cet article.