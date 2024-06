Avec l’inflation, le pouvoir d’achat des Français est en berne, malgré tout, ils ne veulent pas tirer un trait sur leurs vacances. Le choix de la destination a un énorme impact sur le budget consacré aux loisirs, il est important de bien choisir. Pour une journée et une nuit d’hôtel, la ville de New York est la destination la plus onéreuse.

À quelques semaines des vacances estivales, peut-être n’avez-vous pas encore ni organisé votre voyage, ni choisi la destination idéale. Et forcément, côté budget, ce ne sera pas la même chose si vous décidez de partir quelques jours dans les grandes villes touristiques mondiales ou dans la campagne française. Quelles sont les destinations étrangères les plus chères pour seulement une journée et une nuit ? En collaboration avec l’agence de voyages Rustic Pathways, le journal économique britannique MoneyWeek les a étudiées et publiées en se basant sur le prix d’une nuit d’hôtel, le prix des transports locaux, de la nourriture locale et des activités à faire.

New York en première position, talonnée par… Paris

Sans grande surprise, la ville étrangère la plus chère pour partir en vacances est New York, avec une moyenne de 645 euros par personne pour seulement une nuit ! Si la "Big Apple" arrive à la première place du classement, c’est en grande partie à cause de ses monuments tels que la statue de la Liberté et l’Empire State Building, et ses endroits incontournables comme Times Square et Central Park. La visite de ces divers monuments revient à près de 169 euros, selon l’agence de voyage. Comptez 47 euros pour vous restaurer toute une journée, 45 euros pour les transports en commun new-yorkais et environ 328 euros la nuitée.

Si ces prix vous semblent délirants, la capitale française n’en est, malheureusement, pas très loin. En effet, Paris est la seconde ville la plus chère du monde. Pour une journée et une nuit, il faudra débourser environ… 522 euros. Dans le détail, comptez aux alentours de 307 euros la nuit d’hôtel en moyenne, 22 euros de transports en commun, 42 euros de nourriture et 79 euros pour la visite des divers monuments et des activités incontournables tels que les musées, les bateaux-mouche, etc.

Une deuxième capitale européenne dans le top cinq

Destination très prisée ces dernières années, Dubaï figure en troisième position du classement avec approximativement 436 euros à débourser pour un trip d’une journée et d’une nuit. Si le coût de la nuitée est supérieur à celui de Paris (319 euros en moyenne), la première ville des Émirats arabes unis peut se targuer d’avoir des transports en commun très peu onéreux (12 euros), tout comme le prix des multiples activités à faire sur place (18 euros).

En quatrième position, arrive la capitale britannique, Londres. Pour passer une journée et une nuit dans la ville de Big Ben, il vous faudra compter 432 euros en moyenne, pour 291 euros d’hôtel, 30 euros de métro, 38 euros d’activités et 40 euros de nourriture. Et c’est une autre capitale européenne qui vient clôturer ce classement des villes les plus chères du monde pour une nuit. En effet, pour passer une journée et une nuit à Rome, vous devrez payer en moyenne 359 euros. Dans le détail, comptez 180 euros la nuitée, 22 euros de transport, 48 euros de nourriture et 37 euros pour les activités locales.