Skiplagging : que vaut cette technique pour payer ses billets d'avion moins cher ?

Le skiplagging est une méthode visant à réserver un vol avec escale et à terminer son voyage à ladite escale. Cette technique n’est pas illégale, mais soulève des préoccupations éthiques, écologiques et juridiques. Elle n’est pas non plus sans risque.

Avec l’inflation, les voyageurs s’intéressent à toutes les méthodes pouvant leur faire économiser de l’argent sur leurs billets d’avion. La technique du skiplagging ne date pas d’hier et connaît de nombreux adeptes dans le monde, en particulier aux États-Unis. Mais est-elle vraiment efficace et surtout sans risque ? Voici ce que vous devez savoir au sujet de cette ruse.

En quoi consiste le skiplagging ?

Pour comprendre ce qu’est le skiplagging, rien de mieux que de vous donner un exemple. Vous réservez un billet d’avion de Paris, en France, en direction de Bangkok, en Thaïlande, avec une escale prévue à Doha. Mais votre destination finale depuis le départ est en réalité la capitale du Qatar : vous n’avez jamais eu l’intention de visiter le pays d’Asie. Vous descendez donc à Doha, en ayant payé moins cher qu’un vol direct. On peut parler de plusieurs centaines d’euros d’économies. C’est le cas pour la plupart des trajets, mais des exceptions existent toujours. Voilà comment résumer la méthode du skiplagging. Vous vous demandez peut-être pourquoi un vol direct coûte majoritairement toujours plus cher qu’un trajet avec escale. Les raisons sont multiples.

Il est principalement question du principe de l’offre et de la demande. Pour les passagers, il est naturellement plus pratique, plus confortable et plus rapide d’opter pour un vol direct. C’est la raison pour laquelle les compagnies aériennes se permettent d’augmenter leurs tarifs. De plus, l'utilisation de plateformes de correspondance, appelées hubs, leur permettent de réduire les coûts opérationnels. Ainsi, même si les vols sont plus longs pour les passagers, elles peuvent leur proposer à des tarifs réduits. Si d’un point de vue économique, cette technique peut attirer de nombreux voyageurs, concrètement, quels sont les risques à pratiquer la méthode du skiplagging ?

Les risques encourus avec la méthode du skiplagging

Si cette technique est légale, elle soulève des préoccupations éthiques, écologiques et juridiques. Une compagnie aérienne peut se retourner contre l’un de ses passagers qui réserverait un billet d’avion avec pour objectif de pratiquer cette méthode. En juillet 2023, American Airlines a d’ailleurs interdit de vol pendant trois ans un adolescent américain de 17 ans impliqué dans le skiplagging. C’est en voyant son permis de conduire de Caroline du Nord, lieu de son escale, que les agents d’embarquement ont compris la supercherie.

Les compagnies aériennes peuvent aussi vous obliger à acheter un billet plein tarif, retirer vos points de fidélité si vous êtes inscrit sur leur programme, fermer votre compte de fidélité et même engager des poursuites judiciaires à votre encontre. Enfin, si vous avez des bagages en soute, ils ne seront pas disponibles dans la ville d’escale, mais iront directement dans l’aéroport de destination finale de votre billet. En pratiquant cette méthode, le risque est donc de perdre ses bagages.