Sports d’hiver : skier de manière écologique, c'est possible ! Julie Tomeï nous explique comment

Le ski concerne un Français sur dix. Au-delà du prix, on peut se poser la question si c'est raisonnable de continuer à aller au sport d'hiver en période de réchauffement climatique. Éléments de réponse avec Julie Tomeï dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le ski est une activité que les Français adorent, mais ils sont peu à profiter des montagnes enneigées. En effet, seul 1 Français sur 10 se rend en station chaque année. Pourquoi ? Parce que c’est cher, mais pas seulement. Une autre question se pose : est-ce bien raisonnable de se rendre aux sports d’hiver alors que le réchauffement climatique est une réalité ?

Le ski, un petit désastre écologique

Une journée au ski est une catastrophe pour l’environnement. Julie Tomeï nous apprend ainsi dans Bonjour, La Matinale TF1 que la première source de pollution au ski, c’est le transport. C’est ce que révèle le site Bonpote se basant sur une étude réalisée par le cabinet Utopies. Autre source : les dépenses énergétiques liées au logement, mais aussi celles liées aux équipements. L’alimentation ainsi que les dépenses en CO2 liées aux domaines skiables (à savoir les canons à neige) rentrent également en ligne de compte au moment de calculer l’empreinte carbone d’une journée en station de ski. Pour réduire cet impact, il est recommandé de venir en train plutôt qu’en avion, de choisir des logements sobres, de privilégier la location des équipements et de préférer une alimentation locale et si possible végétale.

Les stations de ski en danger ?

Ce n’est pas une révélation, la montagne se réchauffe plus rapidement que les plaines. "C’est tout un secteur qui tremble avec des enjeux financiers colossaux", souligne Julie Tomeï. Parce que oui, l’industrie du ski représente 11 milliards d’euros et 120 000 emplois saisonniers, selon les chiffres de l’ANMSM. Ce sont les stations de baisses altitudes qui risquent d’être les premières impactées par le réchauffement climatique.

Les stations écologiques, est-ce que ça existe ?

Une station de ski ne peut avoir un bilan carbone neutre. En revanche, certaines fournissent des efforts pour être un peu plus écologiques. L’association Mountain Riders a d’ailleurs créé le label « Flocon vert ». Chaque année, elle décerne des "flocons" aux stations engagées vers un "développement touristique durable". Des stations comme Châtel, Les Arcs, Chamonix ou encore Les Rousses ont ainsi été valorisées. Pour skier écolo, vous avez le choix : en tout, une vingtaine de destinations sont labellisées avec des activités telles que la raquette ou le ski de randonnée.

Métabief va plus loin dans cette volonté de s’engager. Elle ne se fait plus appeler station de ski, mais station de montagne et imagine déjà le sport d’hiver sans la neige. La station envisage même de démonter les téléskis à l’horizon 2035. Ils ont, par ailleurs, déjà mis en place des luges qui fonctionnent sur des rails et donc indépendamment de la neige. Comme le symbole d’une transformation.