Surtourisme : pour entrer dans ces pays, il va falloir payer une taxe

Pour lutter contre le surtourisme, plusieurs pays décident de faire payer une taxe touristique aux visiteurs. Certains gouvernements l’ont déjà intégré dans les frais à payer dans les établissements hôteliers ou dans les billets d’avion. En 2024, il faudra s’acquitter d’une taxe pour Bali, Valence ou encore Venise.

En voyage à Bali cette année ? L’entrée est désormais payante ! La taxe de séjour, aussi appelée taxe touristique, a plusieurs motivations. Elle est à la fois économique – le coût par voyageur se situe entre 2 et 30 euros – mais aussi écologique. En plus de réguler le nombre de visiteurs sur le territoire, elle permet aux autorités de gérer l’afflux de déchets et de mettre en place des mesures écoresponsables pour lutter contre la pollution. L’Autriche, la Croatie, la Malaisie, le Portugal ou encore la Nouvelle-Zélande, pour ne citer qu’eux, ont déjà adopté cette mesure. En 2024, Bali et Valence (Espagne) ont décidé d’instaurer la taxe de séjour, tandis que Venise, en Italie, instaure une phase de test.

Dès février 2024, Bali fait payer une taxe de séjour aux touristes

Le 14 février 2024 marquait le jour de tous les amoureux, mais aussi la mise en place de la taxe de séjour de neuf euros (150 000 roupies indonésiennes) pour les touristes étrangers. Entre janvier et novembre 2023, près de 4,8 millions de personnes ont visité l’île d’Indonésie, malencontreusement envahie de déchets plastiques. Le gouvernement promet que les recettes serviront à "préserver l'environnement, la nature et la culture, ainsi qu'à améliorer la qualité" de Bali. Si vous prévoyez de visiter les îles de Java et Lombok, cette taxe vous sera une nouvelle fois demandée à votre retour à Bali. Il est possible de la régler avant votre venue via le site du gouvernement Love Bali ou lors de votre arrivée à l’aéroport.

En Espagne, Valence prévoit également d’introduire une taxe de séjour début 2024. La date de mise en place n’est pas encore dévoilée. Intitulée "taxe valencienne sur les séjours touristiques", elle sera comprise entre cinquante centimes et deux euros par nuit et par personne, selon le type d’hébergement choisi et du nombre de nuits passées.

Taxe d’accès : Venise instaure une phase de test à partir de mai 2024

La très romantique ville de Venise a décidé de mettre en place une taxe d'accès pour les touristes "de passage". Seuls ceux qui visitent les lieux sans y séjourner au moins une nuit devront débourser la somme de cinq euros. Cette phase de test sera effectuée à trois périodes de l’année 2024, avant que cette mesure soit potentiellement instaurée en 2025. Les dates fixées sont les suivantes : les 11, 12, 18, 19, 25 et 26 mai, les 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30 juin et les 6, 7, 13 et 14 juillet. Si vous vous rendez à Venise à l’un de ces moments et que vous ne passez aucune nuit sur place, il est préconisé de s’acquitter de cette taxe d'entrée à Venise sur le site Internet, Venise Access Fee. Un QR code vous sera délivré. Les agents municipaux pourront faire des contrôles de façon aléatoire.

L’Île Maurice augmente sa taxe de séjour en 2024

L’Île Maurice avait déjà instauré une taxe de séjour à ses visiteurs, mais le gouvernement mauricien vient d’établir une augmentation de près de 72 %. Au lieu de payer 32 euros, un adulte séjournant sur place devra débourser 55 dollars tandis que la taxe réservée aux enfants de plus de deux ans passe de 17,5 à 30 dollars. Entrée en vigueur le 13 janvier 2024, cette mesure est rétroactive, ce qui signifie que les voyageurs ayant réservé en amont de cette date doivent également s’en acquitter.