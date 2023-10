Taux de change : ces pays dans lesquels il est facile de devenir millionnaire

Les monnaies d’Asie font partie des plus faibles au monde. Au Vietnam par exemple, il est possible d’être millionnaire simplement avec 38,77 euros en poche. Avec cette somme, on peut se faire un restaurant d’assez haut standing pour plusieurs personnes ou bien louer un hébergement premium. Au Cambodge, un million de riels équivaut à 229,84 euros, il est donc également facile de devenir millionnaire grâce au taux de change. Quant au Laos, où l’on paye en kip laotien, un million représente 45,83 euros. Sur place, cela correspond à une nuit d’hôtel dans un établissement considéré comme assez chic. En Indonésie, il faut un peu plus d’euros en poche pour atteindre les six zéros. À Bali par exemple, il faudra convertir 60,43 euros pour faire un million de roupies.