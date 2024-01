Ces destinations vont vous faire oublier la grisaille du mois de janvier

En Europe, il est possible de profiter du soleil, mais il ne fera pas suffisamment chaud pour se baigner. En Asie et en Afrique, les choix de destinations sont nombreux. Les Caraïbes sont également plébiscitées si vous êtes à la recherche de vitamine D naturelle.

En France, l’hiver a pointé le bout de son nez et les températures extérieures ne sont pas franchement chaudes. Si vous désirez troquer les gros manteaux par un maillot de bain et une serviette de plage, voici les meilleures destinations où partir en vacances au mois de janvier 2024.

La Thaïlande, pour ses plages paradisiaques

Si votre désir le plus profond est de passer une partie du mois de janvier les pieds en éventail sur une plage de sable fin, la Thaïlande s’avère être la destination idéale ! Avec une température moyenne de 27°, il ne fait ni trop chaud ni pas assez pour visiter ce sublime pays d’Asie. Les hébergements sont disponibles à un prix accessible, tout comme la restauration et les activités sur place. C’est également un pays riche pour sa culture, autant en termes d’histoire que de patrimoine. D’après la dernière étude réalisée par Expedia sur les destinations de voyages plébiscitées par les Français durant l’hiver, la Thaïlande fait partie de leurs favoris. Les recherches d’hôtels à Phuket ont augmenté de 35 % et de 25 % à Bangkok ou encore Krabi.

La Guadeloupe et la Martinique, pour des vacances sous les cocotiers

Chaque année, durant l’hiver, les Français s’envolent tout droit vers les Antilles ! En Guadeloupe tout comme en Martinique, il fait environ 26° à cette période l’année, une température idéale pour profiter des plages tropicales, mais pas seulement. En Guadeloupe, on peut grimper le volcan de la Soufrière, faire de la plongée à la réserve Cousteau ou encore faire trempette dans les bains des amours. Il s’agit d’un bassin d’eau chaude 100 % naturel aménagé pour le confort des touristes… En forme de cœur. En Martinique, cap sur les plages ensoleillées avec un ti’punch à siroter !

L’Île Maurice

État insulaire d'Afrique australe, Maurice est situé dans l'océan Indien, à l'est de Madagascar et au nord-est de l'île de La Réunion. Début janvier marque le début de l’été pour les Mauriciens. Il ne s’agit toutefois pas de la saison sèche, il est donc possible d’avoir affaire à quelques précipitations, jamais très longues. Le thermomètre oscillera entre 24° le matin et 31° l'après-midi lors de votre voyage, avec un ensoleillement de huit heures par jour à cette période de l’année. De la plage de Belle Mare à celles de Flic en Flac et Trou-aux-Biches, votre séjour sur l’Île Maurice devrait vous laisser des souvenirs indélébiles.