Top 3 des plus beaux marchés de Noël à découvrir dans le monde

Strasbourg, en France, fait partie des marchés de Noël à absolument découvrir. Les villages implantés à New-York, Toronto ou encore Singapour sont sublimes, mais bondés de touristes. Veillez à vérifier les dates exactes d’ouverture des marchés de Noël avant de réserver vos billets d’avion.

La saison des films et des marchés de Noël est officiellement lancée ! Cette période est propice à la magie, c’est la raison pour laquelle vous avez décidé de découvrir les différentes ambiances et traditions autour de Noël partout dans le monde. Très populaires auprès des populations locales et étrangères, ces trois villages de Noël sont à voir au moins une fois dans sa vie.

Effet de grandeur au marché de Noël de Vienne, en Autriche

Si la foule des marchés de Noël de Strasbourg ne vous a pas effrayé, et qu’au contraire, vous aimeriez découvrir un village d’une aussi grande envergure, celui de Vienne en Autriche ne devrait pas vous laisser indemne. À l’instar de la ville alsacienne, les chalets envahissent tous les quartiers de la Capitale de l’Autriche. L’occasion de dénicher des cadeaux de Noël, déguster les spécialités locales ou les sucreries de Noël, boire un bon vin chaud… Pour les enfants, les spectacles, attractions et divertissements ne manquent pas.

Ambiance festive et dégustations aux marchés de Noël de Budapest, en Hongrie

Bien que d’autres marchés de Noël, connus de tous comme celui de New-York aux États-Unis ou celui de Birmingham, au Royaume-Uni, valent le détour, notre intérêt est de vous présenter des villages féériques dont on entend moins parler, à tort. Les marchés de Noël de Budapest, Vörösmarty et celui de la Basilique pour les plus connus, sont particulièrement enivrants. Le premier est avant tout un marché artisanal hongrois dont les pièces sont majoritairement fabriquées à la main. On trouve aussi beaucoup de stands de dégustations, pour le plus grand plaisir de nos papilles. Nous vous conseillons de ne pas manger avant, car les choix sont nombreux ! Le second permet aux visiteurs de découvrir des exposants artisanaux, de trouver des cadeaux de Noël de qualité, le tout dans une ambiance festive. Les enfants l’aiment particulièrement pour sa patinoire !

Des lumières et un peu d’Allemagne à Sapporo, au Japon

Les premiers chalets du marché de Noël se sont implantés à Sapporo, au Japon, pour la première fois en 2002, à l’occasion des trente ans de jumelage entre la ville et Munich. Ce village de Noël est particulier et insolite puisqu’il comprend des stands à la fois japonais et allemands, avec des spécialités culinaires et des objets très différents, donc. Il est surtout apprécié des locaux et des touristes du monde entier pour son festival des illuminations blanches de Sapporo, autre attraction hivernale bien connue. Durant cette période festive et conviviale, une grande partie du parc Ōdōri est décorée de lumières scintillantes et de statues lumineuses. Effet waouh garanti !