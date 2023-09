5 gestes anodins, mais très mal vus lorsque l’on voyage à l’étranger

Enfin, si vous voyagez en Chine, veillez à oublier les bonnes manières ! Premièrement, on fait en sorte de ne pas dévisager les Chinois qui crachent dans la rue, car ce n’est ni sale ni malpoli à leurs yeux. Petits, on leur apprend à expulser les mauvaises choses de leurs corps et le crachat en fait partie.

En ce qui concerne le repas, même si ce que l’on vous propose est très bon, faites en sorte de laisser un peu de nourriture dans votre assiette. Et pour cause, en Chine, terminer son repas signifie que vous n’avez pas assez à manger et que vous avez encore faim, ce qui peut s’avérer vexant. Par contre, aucun souci pour parler la bouche pleine, roter et mettre les coudes sur la table !