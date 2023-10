Tourisme : comment faire du sport en vacances sans impacter l’environnement ?

En 2022, 34 % des Français ont pratiqué du sport pendant leurs vacances. Le ministère des Sports a cherché, au cours d’une vaste enquête publiée en juillet dernier, à mesurer l’attrait du sport pour les vacanciers. Résultat, un Français sur deux choisit sa destination en fonction des activités de plein air proposées et près des deux tiers envisagent des congés dynamiques. Sur le podium des activités physiques pratiquées, on trouve la randonnée, la natation et le cyclisme. Pour aider les sportifs amateurs à trouver une activité en plein air sur leur lieu de vacances, le ministère des Sports propose de se connecter sur la plateforme Vivez sport.

Or, ces sports en extérieur impliquent de se déplacer sur ou autour d’espaces protégés. Il faut parfois transporter du matériel lourd et volumineux, bivouaquer dans la nature ou se concurrencer sur des chemins fragiles. D’après l’Agence pour la transition écologique (Ademe), le tourisme représente en France 11 % des émissions de gaz à effet de serre. Le transport en accumule 70 %. Pire, le dérèglement climatique bouleverse les conditions des terrains de jeu : en montagne, l’enneigement décline, dans les vallées, les rivières et autres lacs s’assèchent, en mer, de plus en plus d’espèces invasives obligent à suspendre les activités nautiques, parfois pour des périodes indéterminées. Pour l’ONG Protect Our Winters, rassemblant une communauté de sportifs en extérieur, il faut s’adapter aux changements déjà présents et éviter d’y contribuer. L’organisme compare l’impact du réchauffement sur certaines activités de plein air aux pertes industrielles subies par le Nord-Pas-de-Calais après la fermeture des mines de charbon.

Sur le terrain, les acteurs institutionnels, du sport et du tourisme échangent en permanence à ce sujet. Un plan de sobriété énergétique s’applique également aux acteurs du tourisme (hébergement, restauration, divertissement). Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle (organisation qui représente les entreprises du secteur du sport), jure que ses partenaires ont pris conscience de ces enjeux : "Notre terrain de jeu se trouve en extérieur, c'est la nature. Nous avons un devoir d’exemplarité écoresponsable. Le réchauffement climatique a une incidence sur nos pratiques sportives. Si les risques de feu de forêt nous interdisent des activités, à l’instar de la Gironde en juillet 2022, l’économie s’arrête et les entreprises en pâtissent."