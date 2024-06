Le tourisme expérimental vise à tester une nouvelle façon de voyager, très différente de ses habitudes. Plusieurs concepts permettent de sortir des sentiers battus, comme une course immersive et solidaire où l’on visite un pays tout en affrontant d’autres binômes. Certains touristes apprécieront également de ne rien avoir à organiser et de se laisser surprendre de A à Z avec un voyage mystère.

Connaissez-vous le tourisme expérimental ? Il s’agit de nouvelles façons de voyager, invitant à la découverte et à la surprise. Si c’est typiquement ce que vous recherchiez pour vos prochaines vacances, voici trois manières originales d’organiser sa future escapade.

Un voyage sous forme de course immersive et solidaire

Amateurs de sensations fortes et de challenges, plusieurs concepts sportifs devraient réveiller l’âme de compétiteur qui sommeille en vous ! Entre Koh-Lanta et Pékin Express, Odysway propose un voyage en binôme à la découverte d’un pays, mais pas seulement. L’objectif est aussi d’affronter d’autres duos dans le cadre d’une course de 10 jours. Pour le moment, Odysway ne propose que le “Maroc Express”, permettant aux participants de découvrir les coins les plus reculés du pays d’Afrique du Nord tout en jouant à des épreuves sportives et ludiques palpitantes (jeux de pistes, énigmes…). Ce séjour se veut solidaire et responsable : l’objectif pour les équipes est de finir en tête de la compétition afin de récolter un maximum de bénéfices pour l’association locale de leur choix. Les amateurs de trails peuvent également faire le choix de partir avec des passionnés de course à pied via l’agence TRAIL to be ALIVE alors que Decathlon propose des aventures en trek.

Partir à l’autre bout du monde avec des inconnues

Si vous avez envie de partir en vacances, mais qu’aucun de vos proches ne peut se libérer, pourquoi ne pas organiser son voyage avec des inconnus disponibles aux mêmes dates que vous ? L’agence digitale Copines de voyage permet à des femmes qui ne se connaissent pas de découvrir le monde et de se ressourcer ensemble, le tout dans une ambiance fun et décontractée et dans un cadre sécurisé, aux côtés d’un expert local francophone. Pour partir avec des touristes hommes et femmes, plusieurs agences comme les Covoyageurs, les Aventureurs et Voyage solo vous permettent de rejoindre des groupes de passionnés.

Oseriez-vous vous prêter au jeu du voyage surprise ?

Enfin, ceux qui aiment se faire surprendre pourraient apprécier le concept du voyage mystère ! Mystery travel, Magadi ou encore Cap Mystère proposent aux fins explorateurs un séjour surprise : du lieu de vacances aux hébergements, passant par les activités, tout est pris en charge par l’agence. Rassurez-vous, toutes les données nécessaires sur vos exigences, envies et thèmes d’activités sont recueillies en amont. Plusieurs semaines avant le départ, vous recevez des indices sur votre prochaine destination, de quoi faire grimper le suspense et l’excitation ! Il est possible de souscrire à des vacances à l’étranger en avion ou bien en voiture et en train. Si vous n’arrivez pas à envisager un voyage sans connaître la destination, il est parfois possible de choisir le lieu, mais pour les activités, il faudra accepter de se laisser porter !