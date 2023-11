Quatre arnaques à éviter quand on visite à Paris

Sachez que les escrocs sont très perspicaces lorsqu’il s’agit de repérer les touristes. Même si vous êtes Français et que vous connaissez quelques coins de Paris, vous serez toujours moins à l’aise qu’un Parisien et ça se verra. Vous pouvez donc potentiellement être la cible de l’arnaque aux faux tickets. Que ce soient dans les métros ou à proximité des lieux touristiques (musées, Tour Eiffel…), des personnes revêtues d’uniformes officiels (ou presque) vous proposeront des billets bradés. N’acceptez surtout pas, même si l’offre est alléchante et que vous pensez gagner du temps dans la file d’attente. Ces tickets sont certainement non valables : soit ils sont faux, soit non adaptés à votre situation (âge, statut…), soit expirés. En cas de contrôle, vous prenez donc le risque d’être verbalisé si vous achetez des billets via des vendeurs à la sauvette.