Habiter une maison pour un euro en Sicile, ça vous tente ?

150 maisons à un euro ont ainsi été vendues. Une occasion que n'ont pas manquée Morgane et Nicolas Jehannin, une famille originaire de Loire-Atlantique. "C’était dans un sale état, ce n'était même pas une vraie cuisine, ça datait des années 60-70…", se rappelle Morgane. Si le couple a donc passé ses premiers séjours dans la poussière, il est désormais heureux de pouvoir passer ses vacances dans le petit village trois fois par an.

Et l'initiative a été plutôt saluée par les autres habitants de cette commune de plus de 10.000 âmes. "Je pense que c’est bien. Ça fait venir d’autres personnes, découvrir d’autres cultures. C’est plutôt positif", estime une passante. "C’est bon pour notre économie. On voit que ça fait tourner les bars, les restaurants", déclare une autre. En effet, plusieurs commerces ont rouvert leurs portes, comme celui de Danny McCubbin, un Australien installé en Sicile. "Je voulais ouvrir un restaurant solidaire et cette ville est parfaite pour ça. Ces maisons à un euro m’ont vraiment décidé", assure-t-il.