Que faire lors d’un week-end à Salzbourg ?

Lorsque l’on se rend à Salzbourg en Autriche, il est impossible de ne pas s’arrêter découvrir la maison-musée de Mozart. Le célèbre compositeur et sa famille ont vécu pas moins de 26 ans au numéro 9 de la Getreidegasse. À l’intérieur, on y découvre plusieurs objets de décoration, mais aussi des documents et des lettres lui ayant appartenu. Le public peut l’imaginer jouer de ses tous premiers instruments devant ses partitions très bien conservées. Les visiteurs s’attarderont certainement devant le dessin qui serait la représentation la plus réaliste de Mozart. Une véritable immersion au cœur de l’enfance et l’adolescente du jeune prodige, qui a quitté le nid à l’âge de 17 ans.