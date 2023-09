Voyage en solo : les 4 bonnes raisons de franchir le cap

Qui dit voyage solo, dit aussi organisation totale à gérer, sans pouvoir se reposer sur quelqu’un d’autre. C’est ce que l’on appelle sortir de sa zone de confort ! On peut aussi décider de voyager autrement – sans se mettre en danger bien entendu – mais avec l’objectif de tester de nouvelles choses. Par exemple, si vous aviez pour habitude de réserver tous vos hébergements à l’avance, pourquoi ne pas uniquement prendre les deux premières nuits et voir où la suite de votre aventure vous mènera ? Cela laisse la porte ouverte à l’improvisation, aux envies et rencontres du moment. Lorsque l’on n’a pas l’habitude, ça peut paraître stressant, mais soyez certain que cette initiative vous procurera un profond sentiment de liberté !