Week-end à Parme, le charme à l’italienne

Au fil des siècles, le goût pour le raffinement ne s’est jamais envolé à Parme. Le célèbre parmesan ou la charcuterie, et plus particulièrement le jambon de Parme, en sont un pur exemple. De passage dans la ville, n’hésitez pas à vous arrêter chez un charcutier traiteur pour goûter du jambon accompagné de morceaux de focaccias. Un déjeuner sur le pouce qui nous coûte seulement 3,75 €. Après cette pause gourmande, nous nous dirigeons vers le Pilotta, conçu comme un édifice destiné à l'usage de la Cour et partie intégrante du palais Ducal. Pour 12 €, un accès de deux jours vous permet de visiter ce complexe monumental unique composé du Théâtre Farnese, de la Galerie National de Parma, ainsi que du Musée Archéologique Nationale et la Bibliothèque Palatine.