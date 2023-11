Train arrêté en gare : les toilettes sont-elles accessibles ?

L’imaginaire collectif pense que le contenu des toilettes est expulsé directement sur les voies. C’était le cas au sein des toilettes à clapet, utilisées dans les très vieux trains. Avec les nouveaux systèmes de nettoyage et de vidange, il est possible d’aller aux toilettes n’importe quand.

À force d’entendre qu’il ne faut surtout pas aller aux toilettes lorsqu’un train est arrêté en gare, de nombreuses personnes ont fini par le croire. De ce fait, elles prennent leur mal en patience avant de satisfaire un besoin naturel. Mais ont-elles raison ou tort ?

Cette croyance populaire selon laquelle les WC d’un train sont inaccessibles lorsque celui-ci est à l’arrêt remonte à plusieurs années, à l’époque où le contenu des toilettes des trains était directement déversé sur la voie ferrée. En effet, dans ces cabinets première génération, les excréments des passagers sont directement expulsés par des toilettes à clapet. Mais désormais, ce système se fait très rare en France. Ces anciens trains, que l’on trouve plutôt dans les petites villes, sont progressivement remplacés par des rames neuves ou rénovées, justement pour éviter les déversements sur les voies.

Pourquoi vous pouvez désormais utiliser les toilettes d’un train arrêté en gare

Les nouveaux trains et les trains rénovés ont désormais des toilettes avec un traitement chimique où plus rien ne tombe sur les voies. Avec les WC deuxième génération, un liquide bleu, que l’on voie lorsqu’on tire la chasse d’eau, désodorise et désinfecte les déchets contenus dans un réservoir. Le bac est régulièrement vidé. Mieux encore, les toilettes troisième génération des engins encore plus modernes n’utilisent plus de produits chimiques. Les WC disposent tout de même d’un réservoir qui peut être vidangé et nettoyé facilement une fois que le train ne circule plus. Vous l’avez compris, mis à part un panneau qui indique le contraire, vous n’avez plus aucune raison de vous retenir d’aller aux toilettes dans un train, même s’il est à l’arrêt.

Où sont vidés les réservoirs ?

Dans les toilettes de train de deuxième et troisième générations, les réservoirs de rétention sont vidés à la fin de chaque service commercial. La vidange s’effectue tous les trois jours dans des sites spécifiques. En Hauts-de-France, on en compte par exemple une dizaine. Pour les TGV, le site de traitement est à Tourcoing. Étant donné que tous les trains sont modernisés dans le but d’être équipés de ces réservoirs, le nombre de sites réservés à cette mission est en passe d’augmenter !