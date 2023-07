Trésors à deux pas de chez nous : prenez la route des vins en Allemagne

Partons à la découverte du Kaiserstuhl et de ses vignes en terrasse. Il y a des millions d'années, c'était un volcan. Bien plus tard, les hommes se sont installés et ont façonné son cratère pour y planter des vignes. La cave de la famille Keller est l'une des plus vastes de la région. Pinot ou riesling, les cépages ne surprennent pas le voisin alsacien. Sa force, c'est son terroir.