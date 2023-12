Trois bonnes raisons de partir au ski avant le rush des vacances scolaires

Tignes, le domaine skiable de Val Thorens et les 2 Alpes font partie des premières stations à ouvrir en France. Avant le rush des vacances scolaires, les pistes sont moins bondées et les tarifs plus accessibles. De quoi aussi éviter les embouteillages à l’arrivée et au départ des stations.

En France, les premières stations de ski ont déjà ouvert leurs portes aux fans de glisse. Il est possible de profiter des premières neiges aux 2 Alpes, à Courchevel, à Chamonix, Auris en Oisans, Alpe d’Huez, Tignes ou encore Val Thorens. Voici trois bonnes raisons d’enchainer les premiers dénivelés avant le rush des vacances scolaires.

Beaucoup moins de monde en stations

La première raison de partir hors saison scolaire en stations de ski est naturellement d’éviter l’affluence ! Que ce soit sur la route, dans les hébergements, les restaurants ou bien sur les pistes, il y a moins de monde. Étant donné que les petits skieurs en herbe sont aussi moins nombreux, on peut se permettre de profiter davantage du domaine sans slalomer entre les personnes. Et surtout, arrivé en bas, on évite l’immense file d’attente aux remontées mécaniques ! Skier en période creuse est aussi peut-être aussi l’occasion de prendre plus le temps de profiter des beautés de nos montagnes : s’arrêter quelques minutes, à un endroit qui ne gêne personne, pour méditer ou apprécier la chance que l’on a. Aux 2 Alpes, le belvédère des Écrins offre un point de vue à 360° sur les sommets : c’est vertigineux !

Profiter de prix économiques

Deuxième intérêt à profiter d’un séjour au ski en période creuse : les prix ! Les logements peuvent se louer jusqu’à deux fois moins cher qu’en haute saison hivernale. Les remontées mécaniques sont régulièrement proposées à des prix plus accessibles. Il en va de même pour le matériel à louer, aussi disponible en plus grand choix. L’occasion de partir plus longtemps à moindre coût !

Un personnel beaucoup plus disponible

Moins sollicités par les nombreux touristes, les employés de stations ont également plus de temps pour chouchouter leurs clients, répondre à leurs questions et leurs besoins. Pour les équipes, c’est aussi tout aussi avantageux. Elles peuvent ainsi se remettre dans le bain, peaufiner la préparation du domaine et sa mise en sécurité durant cette période.