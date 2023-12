Trois destinations "dupes" à découvrir absolument en 2024

Les destinations “dupes” sont des alternatives de voyage moins bondées et moins chères que les lieux populaires. Les recherches de ces villes de substitution ont plus que doublé par rapport à 2022 (Expedia). Taipei (Taïwan) est le dupe le plus plébiscité par les touristes désirant découvrir une ambiance similaire à Séoul (Corée du Sud).

Les destinations touristiques appelées “dupes” sont de plus en plus recherchées par les voyageurs en herbe. Le concept ? Découvrir des lieux alternatifs aux villes ou îles populaires, désormais prisées par les vacanciers, et de ce fait, plus onéreuses. Plus économiques et authentiques, ces copies conformes attirent de plus en plus d’adeptes d’après la dernière étude réalisée par Expedia, Abritel et Hotels.com. Alors, quelles sont les grandes tendances de voyages pour 2024 ? Voici trois destinations dupes à ne surtout pas manquer.

Taipei, une métropole moderne et contemporaine à l’instar de Séoul

Dans le top dix des destinations dupes les plus recherchées entre le 1ᵉʳ septembre 2022 et le 31 août 2023, Taipei arrive à la première place avec un intérêt estimé à +2 786 %. Il s’agit de la capitale de Taïwan, une métropole moderne et contemporaine aux airs de Séoul en Corée du Sud. Elle dispose de sublimes allées coloniales japonaises, de rues commerçantes animées et d'une forte communauté internationale, ce qui permet aux visiteurs étrangers de ne jamais être totalement dépaysés. On l’apprécie pour ses gratte-ciels éclairés, son marché de nuit très animé et ses anciens temples parfumés à l'encens.

Paros, une île grecque tout aussi charmante que Santorin

La Grèce fait partie des destinations d’Europe préférées des touristes du monde entier. De janvier à fin août 2023, 22,65 millions de voyageurs ont visité le pays et ses îles, d’après la Banque centrale de Grèce. Dans les Cyclades, les vacanciers en quête de romantisme se ruent sur Santorin. Depuis 2019, la petite île de 80 km² a accueilli environ 6,5 millions de visiteurs. Le séjour idyllique peut donc rapidement virer au cauchemar tant les rues sont bondées. C’est la raison pour laquelle Paros, une île grecque de la mer Égée, s’avère être le dupe idéal. Les recherches au sujet de cette destination alternative ont augmenté de + 193 %. Ses ruelles sont tout aussi enchanteresses, tout comme ses petites églises et ses charmantes criques de baignade.

Curaçao, le charme de Saint-Martin aux Petites Antilles

Après Taipei, Pattaya et Paros, Curaçao arrive en quatrième position des destinations touristiques dupes les plus populaires, avec une augmentation des recherches de + 185 %. De 444 km², il s’agit de la principale île des Territoires néerlandais d'outre-mer, située dans la mer des Antilles, près du Venezuela. Cet état autonome du Royaume des Pays-Bas n’a rien à envier à Saint-Martin avec ses magnifiques plages d’eau turquoise. Les amateurs de plongée sous-marine et de randonnées ne peuvent qu’apprécier ce dupe du territoire français, qui profite également de bâtiments colorés à l'architecture hollandaise et caribéenne.