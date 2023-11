Trois raisons de recouvrir sa valise de film plastique lors d’un voyage

Enfin, protéger ses affaires de film plastique peut être utile pour éviter l’introduction de drogues ou de produits illicites. En effet, si certains criminels cherchent à ouvrir le bagage des autres passagers pour en dérober des objets, d’autres tentent de faire passer des choses interdites sans avoir à porter le chapeau en cas d’arrestation. Autant de raisons qui peuvent nous encourager à se rapprocher de la société Bag Wrap, qui propose ce service pour une dizaine d’euros aux aéroports d’Orly et de Roissy-Charles de Gaulle. Certaines compagnies aériennes refusent “les sacs plastiques souples et les bagages emballés avec des moyens rudimentaires (film étirable à usage ménager notamment)”, comme on peut le lire sur le site d’Air France. N’hésitez pas à utiliser du film étirable pour palette, plus robuste que de la simple cellophane. Une housse pour bagage peut également servir d’alternative.