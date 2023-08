Trop de touristes à Biarritz ? Que faire aux alentours ?

Lorsqu’on visite la côte basque et plus précisément Biarritz, on pense à son phare de couleur blanche et son sommet vert, le rocher de la vierge ou encore à ses magnifiques plages. Si ces lieux font partie des incontournables, ils sont aussi les plus prisés par les autres touristes. Pour profiter de la région tout en respirant davantage, voici une liste d’activités à faire aux alentours de Biarritz.