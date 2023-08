Trop de touristes à Carcassonne ? Que faire aux alentours ?

Lorsque l’on se rend à Carcassonne, on a l’impression de faire un bond vers le passé. Et pour cause, la Cité de la ville a vu le jour à l'époque gallo-romaine. Parmi tous les sites du Centre des Monuments Nationaux de France, le château audois se hisse à la troisième place des lieux les plus visités derrière le Mont Saint-Michel et l’Arc de Triomphe. En période estivale, Carcassonne profite donc d’une forte attractivité touristique. Pas de panique, nous vous avons sélectionné d’autres activités à faire dans les proches alentours pour découvrir le Languedoc avec davantage de tranquillité.