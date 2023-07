Trop de touristes à Chamonix-Mont-Blanc ? Que faire dans la région ?

Si vous avez décidé de faire l’impasse sur la via ferrata des Évettes, une pratique haute en sensations entre la randonnée et l’escalade, il est possible de s’offrir une dose de frissons et d’adrénaline avec le canyoning ! À seulement 20 minutes en voiture de Chamonix, vous pouvez vous rendre au canyon de Barberine afin de vivre une aventure unique. Accompagné d’un moniteur diplômé d’État, vous aurez 20 minutes d’initiation au parcours avant de décider si vous vous lancez, ou non, dans le grand bain. Au programme : cascades (25 mètres maximum), 7 km de verticalité, sauts (jusqu'à 7 mètres), 150 mètres de long, 1200 mètres d'altitude, 1 000 mètres de dénivelé, une tyrolienne, 1 rappel (25 mètres maximum), plusieurs toboggans (7 mètres maximum).