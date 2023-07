Trop de touristes à Étretat ? Que faire dans la région ?

Lorsque l’on se rend à Étretat, il y a trois activités incontournables à ne pas manquer : une balade sur ses falaises, une randonnée sur le chemin des douaniers et la visite des jardins d’Étretat. Mais, comme vous pouviez vous en douter, les lieux emblématiques riment aussi avec touristes ! Pour contrer le monde et tout de même visiter le coin, voici quelques idées de visites et activités dans un rayon de 20 km.