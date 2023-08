Trop de touristes à Saint-Malo ? Que faire aux alentours ?

Située à seulement 15 minutes de Saint-Malo, Saint-Briac est une station balnéaire au charme incomparable. S’il est possible de trouver de bonnes adresses pour déjeuner, on y va surtout pour ses plages féériques. Si celle de Port Hue commence à être dans le viseur des touristes, celle du Perron n’est pas encore trop prisée des visiteurs. Le bleu turquoise de son eau et son sable blanc pourraient nous faire croire que l’on se trouve dans les Caraïbes !