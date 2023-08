Trop de touristes dans les calanques de Marseille ? Que faire aux alentours ?

Lorsque l'on pense aux calanques de Marseille, on visualise tout de suite le mot "vacances". Pourtant, lorsque les touristes affluent, c'est plus le mot stress qui nous vient en tête. Pour profiter de la beauté des calanques et des alentours sans se sentir étouffé par les autres, voici quelques recommandations de lieux et sorties à découvrir !