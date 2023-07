Trop de touristes sur la Dune du Pilat ? Que faire autour du bassin d'Arcachon ?

Si c’est la nature que vous êtes venus chercher durant votre séjour sur le bassin d’Arcachon, direction les jetées pour prendre une navette en direction de l’île aux Oiseaux. Sur place, impossible de ne pas succomber au charme de ce petit ilot naturel classé au cœur du bassin d’Arcachon. Le site abrite des cabanes de pêcheurs sur pilotis. Sans commerces ni distractions de la ville autour de soi, on prend simplement le temps d’observer la nature et toutes les merveilleuses sensations qu’elle nous procure ! Pour les plus sportifs, il est possible de visiter les cabanes tchanquées en kayak de mer, différents parcours sont proposés.