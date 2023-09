Un week-end à Dinard, l’une des villes les plus élégantes de la côte bretonne

En ce qui concerne le logement, notre journaliste Manon Monnier décide de se laisser tenter par une tiny house face à la mer, au camping du port blanc. Il s’agit d’une toute petite cabane en bois pleine de charme, offrant tout le confort dont on a besoin pour passer la nuit. Pour s’endormir avec le bruit des vagues, prévoyez 59 €. Après une visite de l’usine Marémotrice de La Rance, notre week-end à Dinard se conclut avec une parenthèse hors du temps. Chaque dimanche après-midi, les habitants se retrouvent dans un lieu très animé pour profiter une dernière fois du soleil et de la mer, sans se ruiner. Avec un cocktail ou un café, il est possible de profiter d’un spectacle gratuit à l’hôtel Emeria, offrant l’une des plus belles vues de la ville.